إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الإسكندرية الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من حازم حسن إلى مدينة 6 أكتوبر، وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الإسكندرية الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين انقلاب سيارة ملاكى بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق وأصيب شخصان ونقلا إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بالكامل.