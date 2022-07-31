اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 02:53 م
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إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الإسكندرية الصحراوى

الأحد، 31 يوليه 2022 01:57 م
إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الإسكندرية الصحراوى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من حازم حسن إلى مدينة 6 أكتوبر، وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الإسكندرية الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين انقلاب سيارة ملاكى بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق وأصيب شخصان ونقلا إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بالكامل.
 
 
 

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