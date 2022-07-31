إصابة ربة منزل وطالبة بالتسمم إثر تناول وجبة غذائية فاسدة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيبت ربة منزل وطالبة بالتسمم، إثر تناولهما وجبة غذائية فاسدة في إحدى قري مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، تم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بتسمم كل من «ج – ن – ا – 35 سنة»، ربة منزل و«ن – ه – ر- 15 سنة» طالبة مقيمتان بإحدى قرى بمركز أبو قرقاص بتسمم غذائي إثر تناولهما وجبة غذائية فاسدة.

تم نقل المصابتين إلى مستشفي الفكرية بأبو قرقاص لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.