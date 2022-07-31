اليوم السابع
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إصابة ربة منزل وطالبة بالتسمم إثر تناول وجبة غذائية فاسدة بالمنيا

الأحد، 31 يوليه 2022 12:45 م
إصابة ربة منزل وطالبة بالتسمم إثر تناول وجبة غذائية فاسدة بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيبت ربة منزل وطالبة بالتسمم، إثر تناولهما وجبة غذائية فاسدة في إحدى قري مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، تم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بتسمم كل من «ج – ن – ا – 35 سنة»، ربة منزل و«ن – ه – ر- 15 سنة» طالبة مقيمتان بإحدى قرى بمركز أبو قرقاص بتسمم غذائي إثر تناولهما وجبة غذائية فاسدة.

 

تم نقل المصابتين إلى مستشفي الفكرية بأبو قرقاص لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


مديرية امن المنيا

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مستشفى المنيا

اخبار المنيا

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