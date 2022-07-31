إسبانيا تعتقل 11 شخصا بتهمة تهريب مخدرات داخل حافظة سوائل "تُرمس"

فاطمة شوقى

اعتقل الحرس المدنى الإسبانى 11 شخصا بتهمة تهريب المخدرات من البلاد إلى وسط أوروبا ، وذلك بعد أن عثرت على حوالى 300 كيلو جرام من الحشيش والماريجوانا داخل شحنة من حافظة سوائل "ترمس مياه" في أحد السفن .

وأشارت صحيفة "دياريو سيجلو" الإسبانية إلى أن الحرس المدنى الإسبانى قال إنه تم اعتقال المهربين الذين ينتمون إلى منظمة إجرامية متخصصة في نقل الحشيش والماريجوانا من إسبانيا إلى وسط أوروبا، حيث قاموا بتخبأة 202 كيلوجرام من الماريجوانا و100 من الحشيش.

وأوضحت مصادر أن الحرس المدنى علم في أن منظمة إجرامية مقرها مقاطعة ملقة ، يعمل بها مواطنين من أوروبا الوسطى ، أنها تخطط لنقل كمية من المخدرات داخل شحنة من حافظات السوائل "ترمس المياه" من إسبانيا إلى دول أوروبية مختلفة، وبدأت في التحرك لكشفها.

ومع استمرار التحقيقات ، تمكن الحرس المدنى الإسبانى من التحقق من قيام أعضاء التنظيم بشراء الكثير من الحشيش والماريجوانا التي نقلوها وإخفاء المخدرات في حمولات نقل لحافظات السوائل "الترمس" التي كانت من المفترض انها حاصلة على تأشيرة قانونية.

وقام لحرس المدنى بتفتيش منازل المتهمين واستطاعوا العثور على 7 سيارات من الطراز الحديث ، والعديد من الأسلحة المختلفة بالإضافة إلى سترات واقية من الرصاص.