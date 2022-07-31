إزالة 19 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز مغاغة في المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، عن إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بـ 3 قرى "برطباط - ميانة - شارونة"، خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية، تنفيذا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا للتصدي بكل حزم لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي وضرورة المتابعة المستمرة لرصد حالات البناء المخالف والتصدي لها، حفاظاً على أملاك الدولة.

وأوضح خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مغاغة، ان الوحدة المحلية بـ "قرية برطباط"، أزالت حالتي تعدى بالبناء علي أرض زراعيه في المهد، وإيقاف وإزالة أعمال بناء علي أرض اصلاح زراعي بـ "عزبة علي باشا"، بحي بحرى المدينة عبارة عن شدة خشبيه الأرض وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم.