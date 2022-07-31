إزالة أكثر من 70 لافتة إعلانية غير مرخصة بشوارع إهناسيا غرب بنى سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، حملة مكثفة، استهدفت استعادة الانضباط والمظهر الحضاري والجمالي لشوارع المدينة، وقد أسفرت عن إزالة أكثر من 70 لافتة إعلانية غير مرخصة ورفع إشغالات الطريق العام والتحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية، وتم تحرير 7محاضر لتلك المخالفات.
من جانبها تابعت الوحدة المحلية لقرية العواونة توفير التيسيرات اللازمة والدعم الكامل لتنظيم القافلة الطبية المجانية على مدار يومين، التي تستهدف إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية للمواطنين بقرية العواونة في تخصصات الرمد والأسنان والأطفال والنساء وتنظيم الأسرة والباطنة والعظام.
كما تابع رئيس المدينة تنفيذ الإجراءات القانونية حيال أعمال بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بالمدينة على مساحة 150م، حيث تم إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية، في حين قامت الوحدة المحلية لقرية النويرة بصيانة وإصلاح عطل طارئ بخط مياه الشرب الرئيسي بقرية نزلة المشارقة.
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