إزالة أكثر من 70 لافتة إعلانية غير مرخصة بشوارع إهناسيا غرب بنى سويف

من جانبها تابعت الوحدة المحلية لقرية العواونة توفير التيسيرات اللازمة والدعم الكامل لتنظيم القافلة الطبية المجانية على مدار يومين، التي تستهدف إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية للمواطنين بقرية العواونة في تخصصات الرمد والأسنان والأطفال والنساء وتنظيم الأسرة والباطنة والعظام.

كما تابع رئيس المدينة تنفيذ الإجراءات القانونية حيال أعمال بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بالمدينة على مساحة 150م، حيث تم إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية، في حين قامت الوحدة المحلية لقرية النويرة بصيانة وإصلاح عطل طارئ بخط مياه الشرب الرئيسي بقرية نزلة المشارقة.