اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 11:08 م
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إحالة 155 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى فى البحيرة

الأحد، 31 يوليه 2022 10:20 م
إحالة 155 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى فى البحيرة هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والمتابعة الميدانية المستمرة على المنشآت الحكومية لمتابعة الانضباط الإدارى. 

 

وفى هذا السياق قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة بحملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإدارى وسير العمل داخل المنشآت الحكومية الخدمية بمركز شبراخيت.

 

وتم المرور على "المستشفى المركزى - إدارة التموين - الإدارة التعليمية - مركز رعاية الطفولة - مكتب الصحة" لمتابعة الانضباط الإدارى بالفترة الصباحية والتزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية والحضور والانصراف.

 

وأسفر المرور عن رصد 155 حالة ترك عمل بدون سند قانونى داخل 5 منشآت حكومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ضد المخالفين.

 


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