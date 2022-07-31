إحالة المتهمة بقتل الطفلة "رودينا" لسرقة قرطها الذهبى بأبو النمرس إلى المحاكمة

أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة، المتهمة بقتل الطفلة "رودينا"، لسرقة قرطها الذهبى فى إحدى قرى أبو النمرس بالجيزة "محبوسة"، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وكان قد اصطحب فريق من النيابة المتهمة لموقع الجريمة، لإجراء معاينة تصويرية لكيفية ارتكابها، حيث تم اقتياد المتهمة وسط حراسة مشددة إلى مسرح الجريمة، وهو منزل المتهمة، وشرحت كيفية استدراج الضحية وقتلها، ثم وضعها داخل جوال، ونقلها داخل "طشت"، إلى منطقة زراعية.

وتوصلت التحريات أن طفلة أخرى نجت من يد المتهمة، حيث استدرجتها منذ فترة قبل قتل "رودينا" واستولت على قرطها الذهبى، إلا أن الطفلة لصغر عمرها عجزت عن إخبار أفراد أسرتها، كما أن والدها لم يبلغ عن سرقة قرطها الذهبي.

وتم ضبط المتهمة بعد أن فحص رجال المباحث عددا من المشتبه بهم، بالإضافة إلى استجواب عدد من الجيران، ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل الضحية، لكشف كيفية اختفائها ومقتلها.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وتبين أنها متغيبة عن منزلها منذ 5 أيام، ومحرر محضر بتغيبها.

وذكر أحد أفراد أسرتها أن الطفلة خلال لهوها أمام المنزل اختفت، وتم البحث عنها بأنحاء القرية، ولم يتم العثور عليها، فحرر والدها محضرا بتغيبها منذ 5 أيام، حتى تم العثور على جثتها، وتوصلت التحريات إلى تورط جارة الضحية فى ارتكاب الجريمة، حيث استدرجتها لسرقة قرطها الذهبى وخنقتها وتخلصت من جثتها.

بمواجهة المتهمة امام مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اعترفت بارتكاب الجريمة، وكشفت عن تفاصيل وكواليس قتل الطفلة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.