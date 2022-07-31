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أوكرانيا: مقتل 40 ألفا و830 جنديا روسيا منذ بداية العملية العسكرية

الأحد، 31 يوليه 2022 10:31 ص
أوكرانيا: مقتل 40 ألفا و830 جنديا روسيا منذ بداية العملية العسكرية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أن عدد قتلى الجنود الروس ارتفع إلى 40 ألفا و830 منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الأحد.
 

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك)، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال الفترة من 25 فبراير إلى 31 يوليو بلغ حوالي 40 ألفا و830 جنديا".


وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1763 دبابة و4004 مركبات مدرعة و916 من النظم المدفعية و259 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و223 طائرة و190 مروحية و735 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و15 سفينة و2902 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 80 وحدة من المعدات الخاصة".


وأكد بيان هيئة الأركان العامة أن الجيش الروسي تكبد أكبر الخسائر في اتجاه مدينة دونيتسك الأوكرانية.

 


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