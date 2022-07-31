أوكرانيا: القوات الروسية تشن أكثر من 50 هجوما على سومى وأنباء عن قتلى وجرحى

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن زيفيتسكي قوله :" أطلق الروس نيرانًا كثيفة من قذائف الهاون والمدفعية، أكثر من 50 غارة، أصابت القذائف مزرعة محلية حيث اشتعلت النيران بها".



وأضاف أن اثنين من سكان منطقة سومي أصيبا في ضربات شنت من أراضي الاتحاد الروسي خلال الساعات الماضية، موضحا :" قصفت قوات الاتحاد الروسي خمس محليات في المنطقة خلال اليوم الماضي، أصاب الهجمات بلدة بيلوبيليا ، وقرى ريجيفكا ، وإيسكريسكيفشتشينا في مقاطعة سومي ، وشيفتشينكوف في مقاطعة أوختيركا ، ورومشكوف بمقاطعة شوستكا. وإجمالاً وسجلت 71 غارة جوية وأصيب شخصان ".



ويأتي هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين.