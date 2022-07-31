أمين عام الأمم المتحدة: العالم يواجه أزمات واسعة النطاق تهدد الاقتصاد العالمى

كتبت: هند المغربي

دعا أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة إلى ضرورة تعاون أقوى بين الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين لإنهاء الأزمات العالمية وخلق مستقبل أكثر خضرة وأمانًا وتمكين تحالف الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في أوقات الاضطراب

وأوضح جوتيريش " يواجه عالمنا أزمات واسعة النطاق ومترابطة من كارثة المناخ إلى كوفيد-19 إلى الحرب في أوكرانيا. تؤدي هذه الأزمات إلى مزيد من الاضطراب في الاقتصاد العالمي - مما يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الغذاء والطاقة، و إلى ارتفاع الديون ويحد من الحيز المالي. مشيرا الى انه لا توجد منطقة يمكنها التغلب على هذه التحديات بمفردها. التضامن هو السبيل الوحيد إلى الأمام.

وقال جوتيريش " الأمم المتحدة ملتزمة بتطوير تعاون أقوى من أي وقت مضى مع جميع المنظمات والشركاء الإقليميين مسترشدين بأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063، مضيفا " نتعهد بمواصلة العمل يدا بيد للنهوض بأهدافنا المشتركة المتمثلة في السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، من خلال الشراكة، و يمكننا تعزيز الحلول المبتكرة والعادلة، والعمل معًا على بناء مستقبل أكثر إنصافًا للجميع".