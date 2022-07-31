ألمانيا تطفئ إنارة مبانيها التاريخية لترشيد الطاقة

كتبت: هناء أبو العز

تنضم برلين إلى جهود ألمانيا وأوروبا فيما يتعلق بالترشيد في مجال الطاقة، خلال الليل، حيث بدأت العاصمة الألمانية في إطفاء إنارة العديد من معالمها الأثرية ومبانيها التاريخية، وتخطط المدينة لعدم إضاءة حوالي 200 مبنى، بما في ذلك عمود النصر وقصر شارلوتنبورج ومبنى البلدية في الليل، وبالتالي توفير استخدام حوالي 1400 مصباح كشاف.

كما أعلن رئيس الدولة فرانك فالتر شتاينماير أنه باستثناء المناسبات الخاصة ، فإن مقر إقامته الرسمي في برلين ، قصر بلفيو ، لن يُضاء في الليل.

ومع ذلك ، سيكون من الضروري عدة أسابيع للوصول إلى الهدف، لأنه لإيقاف الآلية التلقائية التي تضيء الأضواء عند حلول الظلام ، فإن التدخل البشري ضروري، نظرًا لتكلفة هذا التدخل ، أي ما يعادل تكاليف الكهرباء التي تم توفيرها على مدار عام (40000 يورو) ، فلن توفر المدينة أي أموال في البداية.

وفي ألمانيا ، دأبت الحكومة منذ عدة أسابيع على الدعوة إلى التعبئة الوطنية لتحقيق وفورات في الطاقة، وتم إطلاق حملة تستهدف المهنيين والأفراد ، ودعوتهم إلى خفض تكييف الهواء في المباني أو استخدام وسائل النقل العام.

كما اتخذت مدينة هانوفر أيضًا تدابير رصانة في مجال الطاقة ، بهدف تقليل استهلاكها للطاقة بنسبة 15٪. مدن أخرى مثل لايبزيغ ومونيش ونورمبرغ تستعد لذلك.

وقبل الحرب في أوكرانيا ، اشترت ألمانيا 55٪ من احتياجاتها من الغاز من روسيا. تم تخفيض هذا الاعتماد إلى 35 ٪ في بداية يونيو. قامت شركة الطاقة غازبروم ، على عدة مراحل ، بتخفيض شحنات الغاز إلى ألمانيا إلى 20٪ من السعة عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم .

كما تنتشر إجراءات الحد من استهلاك الطاقة في جميع أنحاء أوروبا، حيث تبنى أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة يوم الثلاثاء خطة يتعهدون بموجبها ببذل "كل ما في وسعهم" لخفض استهلاكهم من الغاز بنسبة 15٪ على الأقل بين أغسطس 2022 ومارس 2023 ، مقارنة بمتوسط الفترة الماضية، و قدمت المفوضية الأوروبية في منتصف مايو خطة بقيمة 210 مليار يورو توفر طفرة في الطاقات المتجددة ووفورات كبيرة في الطاقة من أجل تحرير نفسها "بأسرع ما يمكن" من واردات الغاز الروسي.

وفي فرنسا، طلبت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في تعميم أرسل إلى وزرائها أن تظهر الإدارات " نموذجية" من حيث توفير الطاقة ، ورفضت سلسلة من الإجراءات من أجل " تقليل استهلاك الطاقة وتسريع الخروج من الوقود الحفري". كما أعلنت الحكومة يوم الخميس عن صندوق لمساعدة المجتمعات المحلية في عملية الرصانة.

أما إسبانيا ، التي نشرت في نهاية مايو "خطة كفاءة الطاقة" ، من جانبها تشجع العمل عن بعد لموظفي الخدمة المدنية ، وأثبتت أن تكييف الهواء يجب ألا يقل عن 27 درجة في الصيف ، وأن تكون درجة الحرارة أعلى من 19 درجة في الشتاء .

كما دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ، الناس إلى الاقتداء بمثاله وعدم ارتداء ربطة عنق ، في كل من القطاعين العام والخاص ، من أجل استخدام مكيفات هواء أقل. كما أعلن أن الحكومة ستتبنى الاثنين في مجلس الوزراء "مجموعة من الإجراءات العاجلة".