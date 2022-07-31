اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1025جنيها

الأحد، 31 يوليه 2022 01:30 م
أسعار الذهب اليوم ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1025جنيها ذهب
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر لعيار 21 تسجيل ارتفاع ملحوظ، ورغم أن يوم الأحد إجازة في الأسواق العالمية للذهب إلا أن سعر الذهب ارتفع في مصر 5 جنيهات بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار، وبلغ سعر الذهب اليوم من عيار 21 وهو العيار الذي يشهد طلب مرتفع عليه في مصر 1025جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1025جنيها.
 
عيار 18 يسجل 879 جنيها.
 
عيار 24 يسجل 1171جنيها.
 
الجنيه الذهب 8200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 18 فى مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر من عيار 18 سجل ارتفاع واضح في السوق على مدار الأسبوع الجاري، حيث يبدأ سوق الذهب تداولاته مع البورصة العالمية يوم الاثنين من كل أسبوع، وفي مصر يظل التداول على الذهب مستمر طوال أيام الأسبوع، فيما عدا يوم الأحد يتوقف التداول على الذهب، وسجل الذهب عيار 18 اليوم سعر 879 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24

ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر لعيار 24 وهذا العيار الذي يعتبر المحرك الرئيسي لسوق سبائك الذهب في مصر، حيث يعتبر الذهب عيار 24 هو المكون للسبائك في مصر، إذ يعتبر الذهب 24 هو ذهب خام بدون إضافة تذكر حيث تجد سبيكة الذهب مدون عليها رقم 999.9 وهو ذهب بندقي خام، وسجل الذهب اليوم من عيار 24 سعر 1171 جنيها للجرام.

 


سعر الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب

الذهب عيار 21

توقعات أسعار الذهب



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