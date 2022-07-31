أسر الأعضاء الجدد في النيابة الإدارية يستقبلون ذويهم بالزغاريد

كتب عبد الله محمود

حالة من الفرح والسرور والزغاريد، سادت بين أهالى وأسر الأعضاء الجدد بهيئة النيابة الإدارية من دفعتى 2015 و2016، أمام وزارة العدل، بعد أداء ذويهم اليمين القانونية أمام المستشار عمرو مروان وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتي أداها الأعضاء الجدد مساء اليوم.

وعبر الأهالى عن بالغ سعادتهم بتعيين أبنائهم بأحد صروح العدالة العريقة في مصر، وهى هيئة النيابة الإدارية، التي تعد أحد قلاع محاربة الفساد الإدارى، حيث أوضحت الأهالى عن امتنانهم بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعين ذويهم، بعد 8تقدمهم إلى الالتحاق بالنيابة الإدارية وحتى صدور القرار الجمهورى بالتعيين.

فيما تقدم المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة للأعضاء الجدد من معاوني النيابة الإدارية الجدد، ممن شملهم القرار الجمهوري بالتعيين والالتحاق بهيئة قضائية عريقة، متمنيا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون.

وصدرت القرارات الجمهورية أرقام 319 لسنة 2022 ، بتعيين 157 معاون نيابة إدارية من دفعة 2015، والقرار رقم 320 لسنة 2022 والخاص بتعيين 156 معاون نيابة إدارية من دفعة 2016، والقرار الجمهوري رقم 296 لسنة 2022 بتعيين عدد 48 معاون نيابة إدارية "أحكام"، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

وبدأ حلف اليمين وفقًا للآتي:

أولاً: بالنسبة لخريجي دفعة 2015 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 319 لسنة 2022، وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهوري رقم 296 لسنة 2022 الساعة الواحدة ظهرًا.

ثانياً: بالنسبة لخريجي دفعة 2016 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 320 لسنة 2022 الساعة الثانية ظهرًا.