اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 يوليه 2022 07:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أسر الأعضاء الجدد في النيابة الإدارية يستقبلون ذويهم بالزغاريد

الأحد، 31 يوليه 2022 06:01 م
أسر الأعضاء الجدد في النيابة الإدارية يستقبلون ذويهم بالزغاريد المعيين الجدد بالنيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حالة من الفرح والسرور والزغاريد، سادت بين أهالى وأسر الأعضاء الجدد بهيئة النيابة الإدارية من دفعتى 2015 و2016، أمام وزارة العدل، بعد أداء ذويهم اليمين القانونية أمام المستشار عمرو مروان وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتي أداها الأعضاء الجدد مساء اليوم.

 

وعبر الأهالى عن بالغ سعادتهم بتعيين أبنائهم بأحد صروح العدالة العريقة في مصر، وهى هيئة النيابة الإدارية، التي تعد أحد قلاع محاربة الفساد الإدارى، حيث أوضحت الأهالى عن امتنانهم بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعين ذويهم، بعد 8تقدمهم إلى الالتحاق بالنيابة الإدارية وحتى صدور القرار الجمهورى بالتعيين.

 

فيما تقدم المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة للأعضاء الجدد من معاوني النيابة الإدارية الجدد، ممن شملهم القرار الجمهوري بالتعيين والالتحاق بهيئة قضائية عريقة، متمنيا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون.

 

وصدرت القرارات الجمهورية أرقام 319 لسنة 2022 ، بتعيين 157 معاون نيابة إدارية من دفعة 2015، والقرار رقم 320 لسنة 2022 والخاص بتعيين 156 معاون نيابة إدارية من دفعة 2016، والقرار الجمهوري رقم 296 لسنة 2022 بتعيين عدد 48 معاون نيابة إدارية "أحكام"، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

 

وبدأ حلف اليمين وفقًا للآتي:

أولاً: بالنسبة لخريجي دفعة 2015 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 319 لسنة 2022، وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهوري رقم 296 لسنة 2022 الساعة الواحدة ظهرًا.

 

ثانياً: بالنسبة لخريجي دفعة 2016 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 320 لسنة 2022 الساعة الثانية ظهرًا.


النيابة الإدارية

معاون نيابة إدارية

حلف اليمين

أداء القسم

وزير العدل



الموضوعات المتعلقة

المعينون الجدد يعبرون عن سعادتهم بالالتحاق بالعمل فى النيابة الإدارية.. المستشارة نهى عبد الرؤوف معاون نيابة إدارية دفعة 2015: سعيدة بخبر تعيينى فى هيئة تاريخها عريق.. المستشار محمد عبد الفضيل: حلمى تحقق

الأحد، 31 يوليه 2022 05:29 م

رئيس النيابة الإدارية يحث الأعضاء الجدد على حمل رسالة العدالة المقدسة

الأحد، 31 يوليه 2022 04:14 م

رئيس النيابة الإدارية يشهد حلف اليمين القانونية للمعينين الجدد

الأحد، 31 يوليه 2022 03:28 م

157 معاون نيابة إدارية دفعة 2016 يؤدون القسم القانونية أمام وزير العدل

الأحد، 31 يوليه 2022 02:02 م

205 معاونين للنيابة الإدارية دفعة 2015 يؤدون القسم القانونية أمام وزير العدل

الأحد، 31 يوليه 2022 02:01 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة