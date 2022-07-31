أستاذ تمويل: سياسة الإصلاح ساعدت الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات العالمية

قال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن معدلات النمو فى مصر التى أعلنها صندوق النقد الدولى، تعبر عن حقائق الاقتصاد المصرى الذى يتعافى، مشيرا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على معدلات النمو الاقتصادى العالمى.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" على قناة سى بى سى، أن مؤشرات الاقتصاد العالمى ستتغير بانعكاسات الأزمة "الروسية الأوكرانية"، والمستفيد من تلك الحرب الكتلة الآسيوية، وهو ما انعكس على معدلات النمو وفقا لما أوضح بيان صندوق النقد الدولى، لافتا إلى أن العالم يشهد سياسة "تكسير العظام" فى الملف الاقتصادى.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن سياسة الإصلاح ساعدت الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات العالمية، والاقتصاد المصرى يواجه تحديات كبيرة والاستمرار فى الإصلاح والإنتاج شعار المرحلة الحالية.