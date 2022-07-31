اليوم السابع
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أحمد نادى قائما بأعمال عميد الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق

الأحد، 31 يوليه 2022 06:07 م
أحمد نادى قائما بأعمال عميد الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أصدر الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق قرارا بتكليف الدكتور أحمد محمد نادى الأستاذ المتفرغ بقسم دراسات وبحوث اللغات وآدابها بمعهد الدراسات والبحوث الآسيوية بالقيام بأعمال عميد معهد الدراسات والبحوث الآسيوية لحين تعيين عميد للمعهد.

صورة القرار
صورة القرار

كما أصدر القرار رقم (1220 ) بتكليف  الدكتور ضياء السيد عراقي محمد أبوقاسم رئيس قسم الإنتاج الحيواني والداجني، وكيلاً لشؤون التعليم والطلاب بكلية التكنولوجيا والتنمية بالجامعة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

والقرار رقم ( 1221 ) بتكليف الدكتور جيهان عبد العزيز السيد العميري رئيس مجلس قسم الأراضي والمياه، وكيلاً لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بكلية التكنولوجيا والتنمية بالجامعة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات . والقرار رقم ( 1226 ) بتكليف الدكتور أحمد علي علي رميح ، وكيلا لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التكنولوجيا والتنمية بالجامعة ، وذلك لفترة ثانية لمدة ثلاث سنوات.


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