أحدث مستجدات الذهب وارتفاعه وقيمة تحويلات المصريين بالخارج.. فيديو

كتبت ــ ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم، العديد من الأخبار الاقتصادية الهامة خلال تقديمه للنشرة الاقتصادية لتليفزيون اليوم السابع اليوم الأحد، كان على رأسها ما كشف عنه البنك المركزى المصرى أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة يوليو/مايو 2021/2022 أى نحو 11 شهرًا نحو 29.1 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 2.1% على أساس سنوي (مقابل نحو 28.5 مليار دولار مقارنة بالفترة يوليو/مايو 2020/2021).

وتجدر الإشارة، إلى أن تحويلات شهر مايو 2022 بلغت نحو 2.4 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2021).

كما استعرضت النشرة ما شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر لعيار 21 والذى سجل ارتفاعا ملحوظا، ورغم أن يوم الأحد إجازة في الأسواق العالمية للذهب إلا أن سعر الذهب ارتفع في مصر 5 جنيهات بسبب زيادة الطلب على المعدن النفيس، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار، وبلغ سعر الذهب اليوم من عيار 21 وهو العيار الذي يشهد طلبا مرتفعا في مصر 1025جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 يسجل 1025جنيها.

عيار 18 يسجل 879 جنيها.

عيار 24 يسجل 1171جنيها.

الجنيه الذهب 8200 جنيه.

واستعرضت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 31-7-2022، بالبنوك المصرية حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه 59.22 جنيه للشراء، و61.81 جنيه للبيع، أما الريال السعودى سجل 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.16 للشراء، 19.43 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.78 جنيه للشراء، 23.20 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

واستعرضت النشرة الاقتصادية ل" اليوم السابع" أسعار النفط التي سجلت ،103.97دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 98.62دولار للبرميل،حيث تراجعت الأسعار مع نهاية الأسبوع الماضى.

وأخيرا بحسب النشرة أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.426 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 9467 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1723 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 11599 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 3826 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 2734 نقطة.