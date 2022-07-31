أبرز الأطعمة لعلاج تساقط الشعر.. منها المكسرات والبطاطا

كتب - حسام الشقويرى

تساقط الشعر.. المعروف أيضًا باسم الثعلبة - له أسباب عديدة، يتساقط شعر كثير من الناس في فروة الرأس فقط ، لكن بعض الأشخاص المصابين بالثعلبة يفقدون أيضًا شعر الوجه أو أجزاء أخرى من أجسامهم حسبما نشر موقع ويب ميد webmd، ويمكن أن يتخذ تساقط الشعر عدة أنماط مختلفة بما في ذلك:

ارتخاء مفاجئ أو خروج حفنة

بعض تساقط الشعر أمر طبيعي للجميع. عادة ما تنمو خصلة من الشعر لمدة سنتين إلى ست سنوات قبل أن تتساقط. يمتلك معظم الناس حوالي 100000 شعرة في رؤوسهم ، ويفقد الشخص العادي ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميًا.

يعود تساقط الشعر المفرط إلى أسباب عديدة ، منها:

الشيخوخة

العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي

صدمة الشعر من تسريحات الشعر الضيقة

الحالات الطبية مثل مشاكل الغدة الدرقية أو الالتهابات الرئيسية

نمط الصلع الناتج عن عوامل وراثية وهرمونية

سوء التغذية ، خاصة عندما يتسم بانخفاض مستويات الحديد أو البروتين

فقدان الوزن السريع أو الكبير

ضغوط شديدة

الآثار الجانبية لأدوية منع الحمل والاكتئاب والنقرس ومشاكل القلب

الأمراض الجلدية مثل الصدفية أو التهاب الجريبات

علاجات وعلاجات تساقط الشعر



عندما لا ينمو الشعر الجديد بالسرعة الكافية لتعويض كمية الشعر المتساقطة يوميًا ، تحدث الثعلبة. يمكن أن يكون تساقط الشعر رد فعل مؤقت لحالات معينة ، ولكنه قد يكون دائمًا أيضًا.

إذا كنت تعاني من تساقط سريع للشعر وترغب في علاج هذا الوضع ، فهناك عدة طرق لتشجيع نمو شعر جديد أو جعل خصلات شعرك أقوى وأكثر صحة.

مكملات البيوتين



البيوتين هو فيتامين ب الذي يساعد على تساقط الشعر ، وفقا للأطباء. تحتوي العديد من الأطعمة بشكل طبيعي على البيوتين ، بما في ذلك:

تناول سمك

المكسرات والبذور

البطاطا الحلوة

سلطة البروكلي

وجبة قرنبيط

ومع ذلك ، فإن تناول مكمل البيوتين قد يساعد أيضًا في تساقط الشعر. للحصول على أفضل النتائج ، يوصي الأطباء بتناول البيوتين وفيتامين سي والزنك وحمض الفوليك معًا .

تدليك فروة الرأس

أظهرت إحدى الدراسات الأولية أن تلقي تدليك فروة الرأس لمدة أربع دقائق كل يوم لمدة ستة أشهر يحسن أعراض تساقط الشعر. في نهاية فترة الاختبار ، كان لدى الأشخاص الخاضعين للاختبار كثافة شعر أكبر.

دعم استطلاع آخر للرجال الذين يعانون من تساقط الشعر هذه النتائج. أكثر من 65٪ ممن جربوا تدليك فروة الرأس يوميًا أفادوا بإعادة نمو الشعر أو على الأقل تباطؤ أو توقف تساقط الشعر.

لتعزيز تدليك فروة رأسك ، يمكنك استخدام زيوت اللافندر أو النعناع الأساسية . أظهرت الدراسات المبكرة التي أجريت على الفئران أن زيت النعناع قد يعزز نمو الشعر مع القليل من الآثار الجانبية السلبية. يمكن قول الشيء نفسه عن زيت اللافندر. هناك حاجة إلى مزيد من البحث مع البشر لإثبات جدوى هذه الزيوت كعلاجات لتساقط الشعر.

الإقلاع عن التدخين

من الآثار الجانبية السلبية لتدخين السجائر تساقط الشعر. بعض السموم الموجودة في السجائر يمكن أن تلحق الضرر ببصيلات الشعر. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤثر التدخين على هرموناتك - وعدم التوازن الهرموني هو أحد الأسباب المحتملة لتساقط الشعر. أظهرت الدراسات أيضًا أن التدخين يؤدي إلى تساقط الشعر في وقت مبكر.

تظهر الدراسات المبكرة على الفئران أن الإقلاع عن استخدام منتجات النيكوتين قد يعكس تساقط الشعر الناجم عن التدخين. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث مع الموضوعات البشرية.