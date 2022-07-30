750 جنديًا من بريطانيا وفنلندا وأمريكا يشاركون في تدريبات "الثعلب اليقظ" العسكرية

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، مشاركة مجموعة من قواتها في تدريبات عسكرية ثلاثية مع فنلندا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أقيمت في الأراضي الفنلندية، وتحمل شعار "الثعلب اليقظ".

وأشارت الوزارة في بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إلى أن أكثر من 750 جنديا من بريطانيا وفنلندا والولايات المتحدة اجتمعوا هذا الأسبوع في مدينة نينيسالو غرب فنلندا للمشاركة في تدريبات حالة التأهب القصوى التي تستمر لمدة 4 أيام.

وأضافت الوزارة أن الدول المشاركة تدربت على رفع درجة التوافقية بين القوات الجوية والبرية قبيل انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، موضحة أن هذا النوع من التدريبات الدولية بالغ الأهمية لتحضير الحلفاء للعمل سويا في حالة حاجة الناتو لنشر قواته في المستقبل.

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني جيمس هيابي إن تدريبات "الثعلب اليقظ" القتالية أثبتت قوة وتوافقية القوات البريطانية مع نظيرتها الأمريكية والفنلندية، وهو ما يؤكد على التزام لندن بحماية وتأمين منطقة بحر البلطيق.

ولفتت الوزارة إلى أن الجنود البريطانيين المتواجدين في إستونيا كجزء من عملية "الموقف الموحد" تم نقلهم إلى فنلندا في مروحيات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، للانضمام إلى التدريبات العسكرية، كما تضمنت التدريبات عربات مصفحة ومروحيات.

وذكرت الوزارة أن الوحدات القتالية المشاركة في التدريبات أجرت عدة مناورات تضمنت عمليات دفاعية وهجومية، وهجمات بالمروحيات، وعمليات الإنزال السرية، والمداهمات السريعة.

وأوضحت الوزارة أن تلك التمرينات تعمل على تحسين عنصر التكامل بين القوات الجوية والبرية، وكذلك رفع درجة التوافق بين الدول الحليفة، وهو ما يعتبر أحد العوامل الهامة لضمان قدرة قوات أعضاء الناتو على التعاون بشكل فعال في العمليات العسكرية والحروب.