1898 طالبا بالدبلومات الفنية يؤدون أول امتحانات الدور الثانى بلا مخالفات

كفر الشيخ – محمد سليمان

أدى 1898 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية" الدور الثاني"، امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية في 16 لجنة بمدن محافظة كفر الشخ، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب، في ظل توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل الراحة والهدوء للطلاب.

ووجه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتطهير اللجان وتعقيمها عقب أداء الطلاب الإمتحان، تنفيذا لتوجيه محافظ كفر الشيخ، مؤكداً أنه تابع أعمال الامتحان من خلال غرفة العمليات بالمديرية والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.