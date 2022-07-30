‫حدائق الرى بالقناطر الخيرية تستقبل الزائرين لقضاء العطلات

كتبت ـ أسماء نصار

تواصل حدائق الرى بالقناطر الخيرية فى استقبال أعداد كثيفة من الزوار للاحتفال بالعطلات بين أحضان الطبيعة الخلابة، حيث تفتح الحدائق أبوابها أمام الزوار منذ الصباح.

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن أعمال التطوير التى قامت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بحدائق القناطرالخيرية يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وانتهت الوزارة مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطردمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا، وتطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح 8 أفدنة، كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعةعلى البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 5 أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية، كما سيتم البدء بعد العيد فى تطويرمساحة 4 أفدنة على البر الأيمن لهويس الرياح البحيري.