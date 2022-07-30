اليوم السابع
Ads
السبت، 30 يوليه 2022 10:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ولاية نيويورك الأمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب جدرى القرود

السبت، 30 يوليه 2022 09:03 ص
ولاية نيويورك الأمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب جدرى القرود القردة
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، حالة الطوارئ بسبب جدري القرود، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، وكتبت كاثي هوكول على تويتر: "أعلن حالة الطوارئ لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي مرض جدري القرود.

وأضافت: "يمكّننا هذا الأمر التنفيذي من الاستجابة بسرعة أكبر، ويسمح لأخصائيي الرعاية الصحية باتخاذ خطوات إضافية تساعد في تلقيح المزيد من سكان نيويورك."

هذا وسجلت نيويورك معظم حالات الإصابة بالفيروس على مستوى البلاد (1345 حالة)، تليها كاليفورنيا (799 حالة)، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التي تم تحديثها يوم الجمعة.

تغريدة حاكمة نيويورك
تغريدة حاكمة نيويورك

 


ولاية نيويورك الأمريكية

نيويورك

حالة الطوارئ

جدري القردة

القردة



الموضوعات المتعلقة

جينيفر لورانس خلال أحدث ظهور لها فى شوارع نيويورك.. صور

السبت، 30 يوليه 2022 02:00 ص

طوارئ فى نيويورك وسان فرانسيسكو بعد زيادة إصابات جدرى القرود

الجمعة، 29 يوليه 2022 09:06 م

نيويورك: "جدرى القرود" يهدد الصحة العامة وانتشار العدوى يتصاعد

الجمعة، 29 يوليه 2022 01:10 م

صور.. العالم هذا المساء.. نيويورك تحتفل رسميا بيوم 23 يوليو "يوما مصريا" كل عام.. وبريطانيات يتسلقن جبلا بأحواض المطبخ للمطالبة بالمساواة بالرجال.. احتفالات أسطورية فى روما لاستقبال نجم الفريق الجديد ديبالا

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:00 م

صور من احتفال نيويورك رسمياً بـ23 يوليو "يوماً مصريا" للمرة الأولى فى أمريكا

الأربعاء، 27 يوليه 2022 02:28 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة