ولاية نيويورك الأمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب جدرى القرود

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، حالة الطوارئ بسبب جدري القرود، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، وكتبت كاثي هوكول على تويتر: "أعلن حالة الطوارئ لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي مرض جدري القرود.

وأضافت: "يمكّننا هذا الأمر التنفيذي من الاستجابة بسرعة أكبر، ويسمح لأخصائيي الرعاية الصحية باتخاذ خطوات إضافية تساعد في تلقيح المزيد من سكان نيويورك."

هذا وسجلت نيويورك معظم حالات الإصابة بالفيروس على مستوى البلاد (1345 حالة)، تليها كاليفورنيا (799 حالة)، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التي تم تحديثها يوم الجمعة.