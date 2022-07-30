وصول 1787 فيزا كارت لمستحقى مساعدات تكافل وكرامة بقنا

قنا - صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن وصول 1787 فيزا كارت لمستحقى مساعدات تكافل وكرامة على مستوى المحافظة خلال شهر يوليو الجارى، منها 1286 فيزا كارت تكافل و 501 فيزا كارت كرامة ليصبح اجمالى فيزات تكافل 116 ألف و259 فيزا وإجمالي فيزات كرامة 73 ألف و 435 فيزا بإجمالى 189 ألف و694 فيزا حتى تاريخه.

وأضاف الداودي، أن ذلك يأتى في إطار الجهود التي تبذلها جميع مؤسسات الدولة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى دعم محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم ولضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بما يساهم في توفير حياة كريمة لهم.

وأوضح حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، أنه يجرى اختيار المستفيدين وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي ، من خلال عمل بحث شامل عن الحالات التي ترغب في الانضمام لبرنامج تكافل وكرامة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف عثمان، أنه تم تسليم بطاقات الفيزا إلى الإدارات التابعة للمديرية فور وصولها من أجل تسليمها إلى أصحابها من المستفيدين لافتا إلى أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينات الصرف الآلي المنتشرة بجميع مدن المحافظة.



