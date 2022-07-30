موسم الجمبرى والكابوريا بالإسكندرية.. كيف تعرف الطازة من المثلج؟.. صور

الإسكندرية - أسماء على بدر

أجرى "اليوم السابع" جولة فى سوق السمك بالإسكندرية، اليوم السبت، فهو يوم مميز العالى الإسكندرية لشراء الاسماك البحرية الطازجة، خاصة الجمبرى والكابوريا فى موسم الصيف.

ويقول محمد توفيق، صياد، إنه فى شهر يوليو يعتبر موسم الجمبرى والكابوريا بالإضافة الى سمك البروبون والسبيط ويقبل على شراؤه المواطنين فى هذا التوقيت.

وأضاف أن سعر الجمبرى البلدى 180 جنيها بينما المثلج شعره 170 جنيها، وعن كيفية التفرقه بين النوعين أكد أن الجمبرى المثلج او المزارع حجمه بيكون متساوى بدقة شديدة بينما البلدى بيكون حجمه مختلف فى الطاوله الواحده.

وأشار إلى أن الاقبال على شراء الكابوريا " النتى" أكثر فى هذه الايام نظرا لجودتها ، وعن كيفية معرفة الكابوريا الطازجه قال إن الطازجة لايوجد تصبغات خارجية على القشرة من الخارج خاصة فى منطقة البطن.

وأضاف أن القطعه الاسفنجية فى الكابوريا هو جزء طبيعى فيها ولا يدل على عدم جودتها فهى قطعه تستطيع الكابوريا ان تاكل وتتنغس منها ويمكن إزالتها اثناء الطهى.