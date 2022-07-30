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موريتانيا: تعذر رؤية هلال شهر محرم والأحد رأس السنة الهجرية

السبت، 30 يوليه 2022 11:08 ص
موريتانيا: تعذر رؤية هلال شهر محرم والأحد رأس السنة الهجرية رؤية الهلال
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة الأهلة في موريتانيا، أن يوم الأحد المقبل الموافق 31 يوليو 2022 سيكون أول شهر محرم للسنة الهجرية الجديدة 1444هـ بحسب موقع صحرا ميديا الاخباري.
 
وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أنها لم تتوصل هذا المساء بعد الاتصال بمختلف لجانها الفرعية إلى ما يثبت رؤية هلال شهر محرم.
 
وأضافت أن ذلك يعني أن يوم السبت هو المكمل لشهر ذي الحجة 1443هـ.
 
وفي سياق منفصل، استبدلت شئون الحرمين الشريفين، كسوة الكعبة المشرفة في الساعات الأولى من غرة شهر محرم، والعام الهجري الجديد، لتكتسي بحلتها الجديدة في العام الهجري 1444.
 
وبحسب التوجيهات تُبدل كسوة الكعبة مطلع العام الهجري بـ"الثوب الأغلى" الذي يصنع من الحرير الطبيعي الخالص المصبوغ باللون الأسود ويزدان بآيات قرآنية وزخارف إسلامية مطرّزة تطريزاً بارزاً بالذهب.
 
ويبلغ ارتفاع الثوب 14 متراً، وبالثلث الأعلى منه يوجد حزام عرضه 95 سنتيمتراً، وطوله 47 متراً، ومكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.
 
وتتكون الكسوة من أربع قطع، تغطي كل قطعة وجهاً من أوجه الكعبة المشرفة، والقطعة الخامسة هي الستارة التي توضع على باب الكعبة.
 
 
 

موريتانيا

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