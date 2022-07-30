مهلة شهران لأصحاب المبانى المخالفة بأسوان وفحص 16 ألف طلب تصالح

أسوان - عبد الله صلاح

قرر أشرف عطية، محافظ أسوان، إعطاء مهلة أخيرة لمدة شهرين، لأصحاب المبانى المخالفة، التى قامت اللجان الفنية المختصة بفحص ومعاينة ملفاتهم، وذلك لاستكمال المستندات المطلوبة طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وشدد محافظ أسوان، خلال بيان صحفى، على أنه فى حالة عدم الاستجابة من المواطنين لإنهاء هذه الإجراءات، فإنه لا يحق لهم استكمال أعمال التصالح، وبناءً على ذلك، سيتم رفض جميع الملفات التى لم يلتزم أصحابها، ليعقبه الإزالة الفورية للأعمال المخالفة.

جاء ذلك أثناء عرض المهندس الاستشارى محمد حسين رئيس لجنة التصالح فى مخالفات البناء بالمحافظة للموقف الأخير بشأن التصالح والمشاكل التى تواجه الانتهاء من كافة الملفات على محافظ أسوان والذى قام باعتماد دفعة جديدة من طلبات التصالح فى أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى.

وأوضح "عطية"، بأن إجمالى الملفات التى تم فحصها إلى الآن وصلت لـ16 ألف ملف ، فيما وصلت عدد الملفات التى تم البت فيها إلى 11 ألف ملف، وذلك من إجمالى 20 ألفا و 320 طلبا تقدم بها المواطنين للتصالح خلال الفترات السابقة.

وناشد المحافظ، بأهمية سداد قيمة التصالح لمن حصلوا على نموذج ( رقم 9 ) حتى يتسنى لهم الحصول على الموافقة النهائية للتصالح ، وخاصة أنه فى حالة الدفع النقدى لقيمة التصالح بالكامل يحصل المتقدم على خصم 25 % من المبلغ المطلوب .



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