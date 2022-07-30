ملتقى حرفى لتعليم فن التفصيل بالباترون بمركز شباب العجمى فى الشرقية

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه على هامش الندوة تم تنفيذ ملتقي حرفي بمشاركة 10 فتيات لتعليمهن وتدريبهن على فن التفصيل بالباترون وهو عبارة عن قياسات لأبعاد الجسم جميعها، بحيث تكون هذه القياسات دقيقة جداً عند أخذها لسهولة تطبيقها على القماش، وذلك بهدف نشر ثقافة العمل الحر والتدريب على المهن الحرفية وتمكين الفتاة اقتصادياً وتوفير لها حياة كريمة.

من جانبه ، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.