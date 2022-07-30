مصرع طفلين فى حادثين بمركزى حوش عيسى وأبو حمص بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى طفلان مصرعهما فى حادثى بمركزى ابو حمص وحوش عيسى بمحافظة البحيرة، حيث تلقى اللواء أحمد خلف مديرية أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادثين من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين استقبال مستشفى إيتاى البارود محمد. ع. ا. ع 15 سنه ـ محلة عبيد جثة هامدة - ادعاء اسفكسيا الغرق بترعة بقرية محلة عبيد.

كما تبين استقبال مستشفى ابو حمص المركزى عبد الرحمن. ز. ر 7 سنوات أبو حمص جثة هامدة ادعاء سقوط طفل من على عربه كارو بطريق كوم القناطر ـ أبو حمص.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الوقائع.