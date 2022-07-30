مصرع شخص صدمه قطار بجوار مزلقان الجوسق في الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقي شخص مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم قطار به بجوار مزلقان الجوسق في دائرة مركز بلبيس بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بشخص ومصرعه بالقرب من مزلقان الجوسق بدائرة مركز بلبيس.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم قطار بالمدعو إبراهيم سامي محمد، 26 سنة، مقيم في مركز بلبيس، ما أسفر عن وفاته في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث.