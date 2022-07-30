اليوم السابع
Ads
السبت، 30 يوليه 2022 01:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بالبحيرة

السبت، 30 يوليه 2022 11:28 ص
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران بكسور مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة وتوك توك بمركز أبو المطامير فى البحيرة.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفي أبو المطامير المركزى ضحايا حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بطريق مركز أبو "المطامير - جناكليس".
 
 وأسفر الحادث عن مصرع "محمد - ا - س" 44 سنة و"مصطفى - ر - ا" 17 سنة أبوالمطامير، كما أصيب كل من "رانيا- ص - ا"21 سنة بكدمات متعددة بالجسم و"حبيبة - م - ا" 15 سنة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة. 
 
 
 
 
 

 


حادث تصادم

تصادم توكتوك

ابو المطامير

مستشفى ابو المطامير

حوادث البحيرة



الموضوعات المتعلقة

مياه البحيرة تحصل على الشهادة الـ17 فى الإدارة الفنية TSM فى أقل من عامين

السبت، 30 يوليه 2022 11:03 ص

تفاصيل خطة الحكومة لتنمية موارد مصر المائية.. تبطين 20 ألف كيلو من الترع بـ68 مليار جنيه حتى عام 2024.. إدخال نصف مليون فدان فى نظام الرى الحديث.. وإضافة 20 ألف صوبة زراعية بنهاية 22/23.. ومواصلة تطهير البحيرات

السبت، 30 يوليه 2022 11:00 ص

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالبحيرة

السبت، 30 يوليه 2022 02:18 ص

3 مليارات و 300 مليون جنيه لتدعيم القطاع الطبى بمحافظة البحيرة

الجمعة، 29 يوليه 2022 05:12 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة