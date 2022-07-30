مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران بكسور مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة وتوك توك بمركز أبو المطامير فى البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفي أبو المطامير المركزى ضحايا حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بطريق مركز أبو "المطامير - جناكليس".

وأسفر الحادث عن مصرع "محمد - ا - س" 44 سنة و"مصطفى - ر - ا" 17 سنة أبوالمطامير، كما أصيب كل من "رانيا- ص - ا"21 سنة بكدمات متعددة بالجسم و"حبيبة - م - ا" 15 سنة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.