اليوم السابع
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مصرع شاب فى حادث تصادم ببنى سويف

السبت، 30 يوليه 2022 09:51 م
مصرع شاب فى حادث تصادم ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقى شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، فى حادث تصادم سيارة نقل تقيل بدراجة نارية، وبمدخل عزبة حسين سليمان التابعة لقرية البهسمون بمركز إهناسيا، ونُقلت الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.

 

وتلقى اللواء اسامة حلمى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل تقيل بدراجة نارية، بمدخل عزبة حسين سليمان التابعة لقرية البهسمون بمركز إهناسيا، نتج عنه وفاة شاب يدعى "أحمد محمود سعيد" 17 عامًا، مقيم مركز إهناسيا.

 

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببنى سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة نقلت جثة المتوفى من مكان الحادث إلى مستشفى إهناسيا التخصصى وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 


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