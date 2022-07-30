اليوم السابع
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مصرع شاب سقط من الدور الرابع فى محافظة بورسعيد

السبت، 30 يوليه 2022 12:01 ص
مصرع شاب سقط من الدور الرابع فى محافظة بورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقى شاب فى العقد الثالث من عمره مساء الجمعة، مصرعه إثر سقوطه من الدور الرابع بإحدى عمارات منطقة الكويت  محافظة بورسعيد.

استقبلت مستشفى المبرة، إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، زياد محمد مسعود عبد الكريم 25 سنة، بادعاء سقوط من الدور الرابع خلف بمنطقة الكويت وإصابته بكسر فى قاع الجمجمة .

وعلى الفور قامت الأطقم الطبية فى المستشفى بمحاولات لإنقاذ الشاب من الوفاة، حيث كانت حالته العامة سيئة، ولكنه توفى داخل المستشفى أثناء إجراء الإسعافات الأولية، فتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

 

 


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