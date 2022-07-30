مصرع زوجة إثر سقوطها من الطابق الرابع بالشرقية والأمن يتحفظ على الزوج

الشرقية فتحية الديب

لقيت زوجة شابة مصرعها، منذ قليل إثر سقوطها من الطابق الرابع بمسكن الزوجية دائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى القنايات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة مستشفى القنايات المركزى بوصول "م ا م" 23 عاما مقيمة دائرة مركز الزقازيق، مصابة بكسور متعددة وتوفيت متأثرة بإصاباتها.

وتبين حدوث وفاتها إثر سقوطها من الطابق الرابع، بمسكن الزوجية، واتهمت أسرتها زوجها "ع ف" 23 عاما عامل بسوبر ماركت بالتسبب فى وفاتها.

تم التحفظ على الزوج من قبل الأجهزة الأمنية وبسؤاله أقر أنه كان فى سباط من النوم واستيقظ على سقوط زوجته من شرفة المسكن وأسرع بنقلها إلى المستشفى، وتم التحفظ عليه وإحالته للنيابة العامة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بمركز الزقازيق، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7952 إدارى مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.