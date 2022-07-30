اليوم السابع
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مشروعات "حياة كريمة" تزين قرية نزلة أسمنت بمركز أبوقرقاص فى المنيا.. صور

السبت، 30 يوليه 2022 06:00 ص
مشروعات "حياة كريمة" تزين قرية نزلة أسمنت بمركز أبوقرقاص فى المنيا.. صور مشروعات حياة كريمة تزين قرية نزلة اسمنت
المنيا - حسن عبد الغفار

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مشروعات عملاقة ضمن مبادرة حياة كريمة تزين قرى محافظة المنيا، من الشمال إلى الجنوب ومن بين تلك القرى قرية نزلة أسمنت التابعة لمركز أبوقرقاص، والتى تشهد عددا كبيرا من المشروعات من بين تلك المشروعات، أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتى تضم مكاتب، سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين، ووحدة محلية ووحدة تضامن إجتماعي  ومجمع زراعى .
 
إلى جانب الااعمال الانشائية لمحطات المعالجة وعدد من  المدارس ومراكز الشباب ومحطة المياه والوحدة الصحية بالوحدة المحلية بالقرية. 
 
وقال اللواء  محمد عزت رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية  وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.
 
وأكد أن هناك جولات مستمرة على المشروعات و الهدف من تلك الجولات متابعة العمل الجاري علي أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن .
 
ووجه رئيس  المركز ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات فى موعدها.
 
وعبر الأهالى فى القرية والتوابع عن سعادتهم بالمبادرة الرئاسية واعتبروها حلم تحقق فى زمن قصير فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .
 
 
مشروعات حياة كريمة تزين قرية نزلة اسمنت (1)
مشروعات حياة كريمة تزين قرية نزلة اسمنت 
مشروعات حياة كريمة تزين قرية نزلة اسمنت (2)
مشروعات حياة كريمة تزين قرية نزلة اسمنت (2)

مشروعات حياة كريمة تزين قرية نزلة اسمنت (3)
مشروعات حياة كريمة تزين قرية نزلة اسمنت (3)
 
 

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

تطوير الريف المصرى

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