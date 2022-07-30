مراسل "إكسترا نيوز" من موسكو: 70 سفينة محتجزة بـ6 موانئ أوكرانية

كتب الأمير نصرى

قال حسين مشيك مراسل "إكسترا نيوز" من موسكو، القوات الروسية تتقدم نحو بلدة سويدار والتى تتعرض لقصف عنيف من القوات الأوكرانية، ويتحصن الجانب الأوكرانى من أعداد كبيرة من المقاتلين، كما تم تدمير منشآت أوكرانية عسكرية.

أضاف لـ"إكسترا نيوز" أهداف الرئيس بوتين ازدادت وتوسعت والأمور والمطالب الروسية ازدادت بالفعل، ولا احد يعلم متى يتم انهاء العملية العسكرية ومتى سيتم تحقيق الأهداف الروسية، والجانب الروسى يفرض حظر جوى على أوكرانيا، والعملية العسكرية لن تنتهى فى وقت قصير.

وأشار مشيك إلى أنه يوجد 70 سفينة محتجزة فى 6 موانئ أوكرانية، فالجانبين متمسكين بحقوقهم.