مدير أوقاف الأقصر يعلن ترقية 187 موظفا من العاملين بالمديرية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تقرر ترقية 187 موظفا من العاملين بالمديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام بالجانب الوظيفي للعاملين بها.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تتشرف مديرية أوقاف الأقصر بالإعلان عن صدور قرارات الترقية لعدد 187 موظفا من العاملين بالمديرية وذلك وفق القواعد المتبعة، وأكد على مديرى الإدارات التابعة للمديرية سرعة التنسيق مع ديوان المديرية لإنهاء إستلام القرارات الخاصة بهذا الأمر كل فيما يخصه، مقدماً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات ذات الاختصاص للمساعدة فى سرعة إنهاء هذا الأمر.

وكان قد شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فى الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالأقصر، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1444، وأقيمت الاحتفالية بمسجد السيد يوسف بالكرنك عقب صلاة المغرب، حيث حضر الاحتفالية محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، والعميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، والعميد محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، وعدد من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وكلمة ترحيبية من فضيلة الشيخ سيد عبد الدايم وكيل الأوقاف بالأقصر، ثم كلمة حول أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، من مكة إلى المدينة، واستقبال أهل يثرب للنبي بحفاوة بالغة، مضيفا أن المسلمين اتخذوا هذا التاريخ كبداية لسنة جديدة لهم وربط بين الهجرة في الماضي والحاضر لتقدم المجتمع الإسلامي، داعين الله عز وجل أن يكون هذا العام عام خير وبركة ورخاء وسلام على مصر والأمة العربية والإسلامية، كما عرض وكيل أوقاف الأقصر انشطة المديرية خلال الربع الأخير من نهاية العام الهجرى، ومن جانبه هنأ محافظ الأقصر الحضور بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة على مصرنا الغالية.