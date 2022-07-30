مدير أمن الجيزة يقود حملة أمنية موسعة بشوارع الدقي.. صور

كتب – أحمد عبد الهادى

أجرى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، جولة منذ قليل، لتفقد الحالة المرورية بميادين وشوارع الدقي، داخل نطاق المحافظة.

ورصدت عدسة اليوم السابع، انتشار امنى مكثف بشوارع منطقة الدقي، لتحقيق السيولة المرورية، ومنع التكدسات المرورية، وإزالة أي معوقات أو مخالفات للباعة الجائلين، وهو ما لاقى إعجاب المواطنين بالمنطقة.

جانب من الحملة

وقال شهود العيان، تفاجئنا ان المتواجد مع الحملة الأمنية هو مدير أمن الجيزة، الذى كان حريصا على التواجد طوال الحملات، لملاحظة انضباط الحركة المرورية ورفع وازالة اي معوقات بالشوارع .

حملة أمنية بمنطقة الدقى بقيادة مدير أمن الجيزة

وتابع شهود العيان، مدير الأمن كان حريصا على متابعة انتظام الخدمات المرورية على الشوارع وتواجد رجال الشرطة في كافة الميادين، بالإضافة إلى متابعة الخدمات الأمنية المكلفة.

اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة

وخلال الجولة شدد مدير أمن الجيزة على القوات بضرورة التزام الضباط والأفراد ببنود الخطة الأمنية الخاصة بتأمين المحافظة.