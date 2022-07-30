محافظ دمياط تهنئ أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية وتشيد بدور الأزهر الشريف

هنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021/2022، معربة عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

وأشادت "المحافظ" بجهود الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية لخروج امتحانات هذا العام بالصورة المثلى، مشيدة أيضا بدور التعليم الأزهرى بالمنظومة التعليمية بمصر لإعداد جيل قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية، حيث أكدت أن الأزهر الشريف منارة تقوم بمهمة جليلة.

وفى هذا السياق، حصل الطالب عمر عبد الرحمن على المركز الأول بالقسم العلمى فيما وقد حقق أحمد لبن المركز الثانى، وأحمد فتحى بالمركز الثانى مكرر وأيضا روان المرسى بالمركز الرابع وأخيرا محمد على بالرابع مكرر بذات القسم.

وبالقسم الأدبى، حصلت هاجر عبد السلام على المركز الأول، والثانى جاءت رميساء شريف، بينما حصلت هند وليد على المركز الثالث ومروة يونس على المركز الرابع وحصلت آية عبد المجيد على المركز الخامس، وبالقسم الأدبى للمكفوفين حصل محمد ياسر على المركز الأول وعمرو طاهر على المركز الثانى، ونورهان اسماعيل بالمركز الثالث.