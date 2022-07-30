محافظ المنيا يتابع حملات الوحدات المحلية لرصد التعدى بالبناء المخالف.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الحملات المتابعة الميدانية التي تنفذها الوحدات المحلية للحالة العامة داخل المراكز والقرى التابعة لها، لرصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانبها، أوقفت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حالة تشوين مواد بناء تستخدم لأعمال البناء المخالف، حيث رصد تم حالة تشوين مواد بناء بحي شمال المركز، بالإضافة لإزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بدون ترخيص بقرية بني خالد التابعة للمركز.

كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز مطاي، حالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



حالات التعدي بالبناء المخالف (1)



حالات التعدي بالبناء المخالف (3)



حالات التعدي بالبناء المخالف (4)