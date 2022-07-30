محافظ المنوفية: متابعات ميدانية لأعمال صيانة أعمدة الإنارة بالوحدات المحلية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار المرور الميدانى على أعمدة الإنارة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من صيانة جميع الأعمدة والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا عن شن حملات مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة بنطاق المركز ، حيث تابع أعمال صيانة خط الإنارة بطريق بقسا بقرية ميت برة وتم تركيب لمبات الليد الجديدة وصيانة محول الإسعاف وجاري استكمال باقي الطريق بداية من كوبري المزلقان وحتي مدخل قرية منشأة أبو ذكرى، فضلا عن متابعة أعمال منظومة النظافة بقرية ميت برة و تمهيد وتسوية الطريق بجوار المصرف بقرية ميت بره حتي مصنع أبو داود بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال صيانة أعمدة وكشافات والإنارة العامة بساحل الجوابر بداية من طريق ساحل الجوابر وحتي مدخل كفر الجمالة مروراً بطريق شمياطس، بالإضافة إلى متابعة صيانة عدد من الكشافات بالطريق الأسفلت أمام مركز الشباب والوحدة القروية بكفر عشما ، كما تابع رئيس المدينة أعمال إصلاح وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقري شمياطس و ساحل الجوابر وطريق ( العراقية/ شبين الكوم الجديد) أمام كوبرى الثلاجة ، فضلا عن صيانة خلية الإنارة العامة بطريق العراقية سيدى صالح والكشافات بطريق شبراباص و أمام محطة القطار بكفر عشما، وكذا صيانة منظومة شبكات الإنارة بطريق ابشادى وكوبرى كفر الشبع مرورا بعزبة خلف الله و خلية شارع الورش بدناصور، فيما أكد رئيس الوحدة المحلية على متابعته لأعمال صيانة وإصلاح أعمدة وكشافات الإنارة بشارع الإسعاف وداير الناحية بسرسنا بالمدينة والطريق الرئيس المؤدي إلى طريق محطة القطار بقرية بشتامي وإصلاح خلية الكوشة بنطاق الوحدة المحلية بزاوية البقلى.

فيما تابع رؤساء الوحدات المحلية لمركز السادات ومنوف أعمال صيانة كشافات الإنارة بعدد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة لتحسين الرؤية البصرية بنطاق المركزين .

وفى مركز شبين الكوم ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال صيانة خلايا الإنارة بطريق بحر سيف وطريق " شبين الكوم /شبراباص بداية من مستودع الأنابيب بشبرا باص وحتى كوبري الباجورية وتغيير كشافات الإنارة القديمة بأخرى جديدة ومراجعة النزلات الكهربائية والعوازل بأعمدة الإنارة بطريق دكما /شبراباص حفاظا على أرواح المواطنين، فضلا عن صيانة طريق الجناين بمليج ميت عافيه ووسط البلد وطريق مسجد سيدى يوسف بميت عافية وطريق المقابر وطريق البتاير وخلف مدرسة الحصه بحصة مليج وتم تركيب لمبات ليد جديدة بديلة للكشافات التالفة.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال صيانة أعمدة الإنارة بطريق السريع " بركة السبع/أبو مشهور " وقرى شنتنا الحجر وجنزور وطوخ طنبشا، مؤكدًا على متابعته الميدانية لكافة أعمال الصيانة للكشافات وأعمدة الإنارة بنطاق الوحدات القروية بالمركز لتحسين الرؤية البصرية وتحقيق الصالح العام.