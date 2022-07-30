اليوم السابع
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محافظ الشرقية يوجه بحملات لضبط مراكز الدروس الخصوصية المخالفة

السبت، 30 يوليه 2022 01:55 م
محافظ الشرقية يوجه بحملات لضبط مراكز الدروس الخصوصية المخالفة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية- إيمان مهنى

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة التزام أصحاب الورش والأعمال الحرفية بمواعيد الفتح والغلق المقررة طبقاً للتوقيت الصيفى من الساعة 8 صباحاً حتى 7 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، تنفيذاً لقرارات الدولة فى هذا الشأن، لعدم إزعاج المواطنين ولتوفير جو هادئ لهم، ولإعادة الانضباط للشارع، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة إعادة الانضباط للشارع والاستمرار فى أعمال النظافة ورفع الإشغالات وإلزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة وبالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدى على الرصيف وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لإعادة الوجه والجمالى لشوارع المحافظة.

 

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التى تمارس نشاطها بدون سند قانونى، مؤكداً أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تعمل على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين فى كافة القطاعات والتعامل معها فى أسرع وقت ممكن وتقديم الحلول العاجلة للمشكلات الطارئة.

 


الشرقية

مراكز الدورس الخصوصيه

مواعيد غلق الورش

غلق مراكز الدورس الخصوصيه



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