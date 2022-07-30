محافظ الإسكندرية ووزير الشباب يشهدان بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار

الإسكندرية جاكلين منير

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم، المنافسات النهائية لبطولة العالم للخماسى الحديث للكبار والتى تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية خلال الفترة من 24 وحتى31 يوليو الجارى بمشارك 43 دولة.

وذلك بحضور الدكتور الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ووزير مفوض فيصل عسال مدير الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولى، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور محمد البسطويسى مدير البطولة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وأعضاء الإتحاد الدولى والمصرى، ورؤساء وأعضاء اللجان المنظمة.

وفى كلمته؛ رحب المحافظ بجميع الوفود الأجنبية على أرض الإسكندرية. معربا عن سعادته بحضور الفعاليات النهائية لبطولة العالم للخماسى الحديث ووجه الشكر إلى وزير الشباب والرياضة وجميع القائمين على تنظيم تلك البطولة متمنياً التوفيق لجميع اللاعبين والفرق المشاركة.

وأشاد بأداء اللجنة المنظمة للبطولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فى إخراج البطولة بشكل متميز، مؤكداً أن نجاح البطولة يعد استكمالاً للتفوق المصرى فى استضافة كبرى الأحداث والبطولات الرياضية.

وأكد الشريف على أن الإسكندرية دائما سباقة فى استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية بدعم وتوجيهات القيادة السياسية. كما أنها تحرص على إخراج تلك الأحداث بالشكل المشرف الذى يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.