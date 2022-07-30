لو هتتخلى عن منتجات الألبان.. احذر من هذه التأثيرات الخمسة على الجسم

كتبت إيناس البنا

هل تفكر في التخلي عن الحليب والجبن والزبدة وجميع منتجات الألبان من نظامك الغذائي لتصبح نباتي؟، يعد التخلي عن أي منتج من منتجات الألبان لا يخلو من عواقب.

يمكن أن يتفاعل الجسم بشكل مختلف من شخص لآخر فيما يتعلق بكثافة العظام وفقدان الوزن ومشاكل الجلد وعدم تحمل الجسم والانتفاخ، يختار العديد من الأشخاص أسباب صحية عند اتباع نظام غذائي نباتي أو تجربة بعض الفوائد المرتبطة بنظام غذائي خالٍ من منتجات الألبان، مثل فقدان الوزن أو تقليل مشاكل حب الشباب.

وفقا لموقع " healthsite"، نناقش بعض العواقب التي قد تلاحظها عندما تقرر التخلي عن منتجات الألبان.

عدم تحمل اللاكتوز



قد تفقتقر اللاكتوز تفتقر إلى إنزيم اللاكتوز الذي يكسر سكر الحليب بشكل عام ، ويتناقص إنتاج هذا الإنزيم في مرحلة البلوغ على الرغم من وجوده في مرحلة الطفولة، يمكن أن تعاني في منطقة المعدة عند هضم منتجات الألبان.

إذا لم تستبعد جميع منتجات الألبان من نظامك الغذائي ولكنك تحولت إلى نوع واحد أو نوعين من الأطعمة يوميًا، فيجب أن تنخفض الأعراض تدريجيًا مع إعادة توازن البكتيريا في الأمعاء، ولكن إذا توقفت عن تناول منتجات الألبان تمامًا ، فمن المرجح أن يزداد عدم التحمل سوءًا، لذلك عليك دائمًا استشارة طبيب أو اختصاصي تغذية جيد لموازنة عدم تحمل اللاكتوز.

إنقاص الوزن



هل تحاول إنقاص الوزن بالتخلي عن منتجات الألبان؟ تعمل العديد من الأنظمة الغذائية الجديدة مثل الأنظمة الغذائية النباتية أو الأنظمة الغذائية الخالية من اللاكتوز على تقليل أو التخلص من اللاكتوز، وهو نوع من السكر في الحليب، يقوم إنزيم اللاكتيز بتكسير اللاكتوز في الأمعاء الدقيقة.

لسوء الحظ، لا يستطيع الكثير من الناس تصنيع اللاكتاز في أجسامهم، مما يؤدي إلى آثار جانبية مثل احتباس الماء والثقل وآلام المعدة وما إلى ذلك.

على الرغم من أن الأطعمة مثل بعض أنواع الجبن والآيس كريم غنية بالسعرات الحرارية، فقد أثبت العديد من الباحثين أن الحليب يعزز الشبع ويساعدك على البقاء في حالة جيدة، ومن ثم فإن النتيجة في فقدان الوزن تعتمد على التمثيل الغذائي للشخص وكيف تحل محل منتجات الألبان في نظامهم الغذائي.

الجلد

ربطت العديد من الدراسات ظهور حب الشباب بالحليب، وخاصة الحليب منزوع الدسم، لكن لم تجد أيًا منها ارتباطًا بالجبن أو الزبادي، السبب وراء ذلك هو أن الأبقار تعالج في الوقت الحاضر بهرمونات اصطناعية تزيد من إنتاج الحليب.

يبدو أن هذه الهرمونات لا توازن هرمونات الجسم عند تناول منتجات الألبان، مما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب. لذلك يمكنك أن تفضل حليب المزرعة العضوي A2 الطازج، وتحديداً من الأبقار الخالية من الهرمون المحقونة.

بدلاً من ذلك، نظرًا لأن الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك ، فإنه يساعد على مسح مسام الجلد والتخلص من البكتيريا المسببة لحب الشباب من أعلى بشرتك، يمكن أن يساعد الحليب في تنظيف بشرتك، أو يمكن استخدام كريم الحليب الطازج كقناع للوجه لعلاج حب الشباب، ويمكنك الاستمتاع ببشرة نقية ومشرقة.

صحة العظام



منتجات الحليب مليئة بالكالسيوم والبروتين وفيتامين د والمعادن الأخرى المهمة لبناء عظام قوية.

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا خالٍ من الحليب، فستحتاج إلى إيجاد طريقة لاستبدال تلك العناصر الغذائية المفقودة بالخضروات الخضراء وحليب اللوز والبروكلي، على سبيل المثال، يحتوي الحليب على الكالسيوم، من المعروف أن الكالسيوم يعزز كثافة المعادن في العظام.

الانتفاخ

هل تميل إلى الانتفاخ بعد تناول قطعة من أربع جبن بيتزا أو شرب كوب من الحليب، يمكن للمرء بالتأكيد أن يربط عدم تحمل اللاكتوز بالانتفاخ إذا بدأ غالبًا في غضون 30 دقيقة إلى ساعتين بعد تناول الحليب أو الأطعمة التي تحتوي على اللاكتوز.

إذا كان الأمر يتعلق بعدم التسامح، فإن تقليل استهلاكه أو التخلي عن منتجات الألبان يمكن أن يساعدك.