اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لجان فرعية وانعقاد متصل.. مخرجات اجتماع أمناء الحوار الوطني اليوم (إنفوجراف)

السبت، 30 يوليه 2022 08:51 م
لجان فرعية وانعقاد متصل.. مخرجات اجتماع أمناء الحوار الوطني اليوم (إنفوجراف) مخرجات الحوار الوطني

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عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت، ثالث جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض البنود والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز مخرجات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى اليوم، وهي كالتالي:

يثمّن المجلس قرارات الرئيس السيسى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم

التطلع لمواصلة النظر فى إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة المقبلة

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

 

 انتهى المجلس للتوافق على 5 قضايا رئيسية فى المحور المجتمعى

قضايا المحور المجتمعى: التعليم والصحة والسكان والأسرة والثقافة والهوية والتماسك المجتمعى

إنشاء 5 لجان فرعية للمحاور والقضايا المتفق عليها

مجلس الأمناء مستمر في الانعقاد على أن يعود لاستكمال جدول الأعمال الأربعاء

 يناقش الاجتماع المقبل للمجلس قضايا المحور الاقتصادى

 


الحوار الوطنى

قرارات العفو الرئاسي

الرئيس السيسى

اليوم السابع بلس



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