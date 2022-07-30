لتسكنوا إليها..ندوة لأهالى قروى الدكة بأسوان ضمن مبادرة الأزهر لتيسير الزواج

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع وحدة السكان ووحدة تكافؤ الفرص، ندوة توعية داخل مقر الوحدة المحلية لقروى الدكة، ضمن سلسلة الندوات التى يتم تنظيمها، بمعرفة مبادرة "لتسكنوا إليها" والتى أطلقها الأزهر الشريف، على مستوى المحافظات، وتستهدف تيسير الزواج وعدم المغالاة في التكاليف للمقبلين عليه.

وخلال الندوة التوعوية، تم طرح العديد من المقترحات، والتى كان من أبرزها، عرض تجربة مدينة كلابشة وقرية الدكة والتى تم تنفيذها تحت مسمى "وثيقة تيسير الزواج"، بشأن تخفيض تكاليف الملابس والطلبات وتحديدها بمبالغ محددة، وجارى العمل بهذه التجربة حالياً، مع العمل على تحديد المهور بمبالغ ثابتة ومحددة يتم الاتفاق عليها ، وإلغاء الاحتياجات الغير ضرورية والاقتصار على المستلزمات المهمة ، وكذا اقتصار الخطوبة على الأهل والأقارب فقط للعروسين بهدف توفير النفقات على الوجه الأكمل .

يأتى ذلك استكمالا لجهود الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، والمتعلقة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تخفيف الأعباء المعيشية، وخاصة على الشباب المقبل على الزواج، تحت إشراف الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان.