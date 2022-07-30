لأول مرة منذ 50 عاما.. الدكتور مجدى يعقوب يقضى إجازته بمحافظة مطروح

مطروح -فريق المحافظات

تواصل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع السير العالمى الدكتور مجدى يعقوب أستاذ وبروفيسور جراحة القلب للاطمئنان عليه، مرحبا به خلال زيارته الخاصة لمطروح وقضاء وقت ممتع وناقلا أسمى آيات الترحيب واحتفاء أهالى المحافظة بضيف مطروح الكريم.

بينما أعرب السير مجدى يعقوب عن شديد امتنانه وتقديره لكرم أهالي مطروح، وحرصهم واهتمامهم بزيارته للمحافظة، والتى تتسم بالخصوصية مع الأسرة والأصدقاء المقربين.

وأشاد السير مجدي يعقوب بما شهده من تطور ونهضة بمنطقة الساحل الشمالى ومطروح التى كانت اخر زياره له منذ نحو خمسين عاما ،واعدا بزيارة رسمية لمطروح في القريب للتواصل مع قيادتها التنفيذية والشعبية وأهلها الطيبين، مع تقديم بالغ تقديره وشكره لحفاوتهم وكرمهم المعهود.