كيف تتلاشى الندبات بشكل طبيعي؟.. 7 علاجات منزلية نتائجها مدهشة

كتبت ميرفت رشاد

يمكن للندوب أن تغير لون الجلد وترك علامات دائمة على الوجه والجسم، هناك العديد من العوامل مثل الإصابات والحروق وحب الشباب والبثور والعلاجات الطبية التي يمكن أن تترك وراءها ندوبًا تبدو مزعجة ويصعب التعامل معها، الندبات الموجودة على الوجه نتيجة لهذه الأسباب لا تتلاشى تمامًا ، لكنها يمكن أن تصبح أفتح بمرور الوقت، وفى السطور القادمة سنوضح بعض النصائح الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تفتيح الندبات، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".



صودا الخبز: تعمل صودا الخبز كمقشر طبيعي وتساعد على كشط الندبة برفق، قم بوضع الماء على صودا الخبز لعمل عجينة خفيفة، ثم ضع العجينة على الندبة وافركها برفق لبضع دقائق ، بعد غسلها من الوجه، تأكد من تجنب الفرك بقوة. زيت جوز الهند: اجعل زيت جوز الهند جزءًا من النظام اليومي الذي يمكن أن يشفي أو يساعد على تلاشي الندوب القديمة، لأن زيت جوز الهند غني بأحماض أوميغا الدهنية التي تخترق البشرة وترطبها لاستعادة توهجها.



الصبار: يحتوي الصبار على خصائص مضادة للميكروبات وله فوائد عديدة للبشرة، إذا كنت تعاني من ندوب قديمة ، يمكن أن يعمل الصبار بطريقة سحرية، يساعد على تقليل تهيج الجلد والندبات ويزيد من تجديد خلايا الجلد الجديدة، لا يساعد فقط في تقليل الندبات ولكن يمكنه أيضًا تحسين نسيج الجلد.



الفيتامينات : يمكن تقليل ندبات الوجه بسهولة باستخدام مكملات الفيتامينات المختلفة، قبل وضع زيت فيتامين E ، استخرجه من كبسولة وضعه على الندوب قبل النوم، ستعمل كطريقة فعالة لإزالة البقع والندبات.



عصير البطاطس: يحتوي عصير البطاطس على مواد كيميائية نباتية تساعد على تطهير البشرة وتفتيح التصبغ أو البقع الناتجة عن حب الشباب والبثور، كما أنه يجعل البشرة تبدو متجددة وأكثر نقاءً لتتلاشى الندوب ، خذ ملعقتين كبيرتين من عصير البطاطس، وقطعة قطنية وانقعها في عصير البطاطس هذا وضعها على المناطق المصابة بعد ذلك ، احتفظي بعصير البطاطس لبضع دقائق ثم اغسليه عن وجهك، ضع عصير البطاطس لتلاشي الندوب 2-3 مرات في الأسبوع.



عصير الليمون: ضع عصير الليمون على الندبة بقطعة قماش، اتركه لبضع دقائق على الجلد ، ثم اغسله، تساعد الصفات الحمضية الموجودة في عصير الليمون على إزالة خلايا الجلد الميتة جنبًا إلى جنب مع ندوب الوجه ويمكن أن تقلل من احمرار الندبات.



العسل:

لسنوات عديدة ، تم استخدام العسل في العديد من الأغراض الطبية مثل الحروق والجروح والهربس، يساعد العسل الخام على تلاشي الندبات الموجودة على الوجه، يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا تساعد على تحفيز تجديد الأنسجة ويمكن أن تساعد في علاج الجروح.