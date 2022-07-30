كوريا الجنوبية تسعى لتخفيض سن الالتحاق بالمدرسة الابتدائية إلى خمس سنوات

أ ش أ

قالت وزارة التعليم الكورية الجنوبية، الجمعة إنه اعتبارا من عام 2025، من المرجح أن يُسمح لجميع الأطفال في كوريا الجنوبية بدخول المدارس الابتدائية في سن الخامسة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن الوزارة أبلغت رئيس البلاد "يون سيوك-يول" بتلك الخطة، حيث قالت إنها ستبدأ قريبا المناقشات الكاملة حول خفض سن بدء المدرسة الابتدائية من 6 إلى 5 سنوات.

وطلب "يون" من وزيرة التعليم "بارك سون-إيه" خلال إحاطة السياسات أن "تتوصل سريعا إلى إجراءات خفض سن بدء الدراسة، مع الحفاظ على نظام التعليم المكون من 12 عاما من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية"، وفقا لما قاله نائب المتحدثة الرئاسية "لي جيه-ميونج" خلال مؤتمر صحفي.

وقالت الوزارة إن تنفيذ هذا القرار من المتوقع أن يبدأ في عام 2025 على أقرب تقدير إذا كان هناك إجماع مجتمعي بشأنه.

ومن ناحية أخرى، سيظل نظام التعليم الحالي في البلاد دون تغيير، والمكون من 6 سنوات في المرحلة الابتدائية، و3 سنوات لكل من المرحلة الإعدادية والثانوية، و4 سنوات للمرحلة الجامعية. وقالت الوزارة إن السنوات التسع الأولى التي تضم المرحلة الابتدائية والإعدادية ستظل إلزامية.

وقالت الوزارة إن النظام الجديد، في حالة الاستقرار على تنفيذه، سيتم تطبيقه تدريجيا على مدى أربع سنوات، نظرا للقيود المفروضة على توفر المعلمين والمساحات المدرسية.

تشمل خطط السياسات الأخرى التي كشفت عنها وزارة التعليم الكورية الجنوبية تعزيز الدعم التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء 444 فصلًا دراسيًّا جديدًا للطلاب متعددي الثقافات، وتوفير التوجيه المخصص لأطفال الهاربين من كوريا الشمالية، ورعاية وتنشئة مليون محترف رقميا بحلول عام 2027 من خلال إنشاء مدارس ثانوية إضافية للتعليم الفني، والمعروفة باسم مدارس "مايستر" (meister)، إلى جانب المدارس الثانوية المتخصصة.