"قلايص الهجن".. عين على الفوز وعين على النسبة بمهرجان ولى العهد 2022 بالسعودية

يعد مهرجان ولى العهد الأمير محمد بن سلمان للهجن 2022 الذي انطلق فى الثالث والعشرين من يوليو على ميدان الطائف للهجن، من أعرق ميادين الهجن فى المملكة العربية السعودية والذى افتتح عام 1406هـ، ويعتبر وجهة رئيسية لملاك وعشاق الهجن وحاضنا للموروث الأصيل.

يقف دائماً على خط النهاية في جميع أشواط سباقات الهجن بمهرجان ولي العهد 2022م، عشرات العمّال الذي يتطلعون لوصول مطايا كفلائهم اوّلاً، ليكونوا من المباركين والمهنئين لحظة الفوز، والاستعداد السريع لقلص الهجن وإعادتها للعزب.

ويشير عدد من هؤلاء «القلايص» إلى أن هذه من اللحظات التاريخية التي يقطفون فيها ثمار جهدهم في العسف والتدريبات اليومية على مدار العام، وهي لحظات حاسمة بمهرجان يعد الأكبر في العالم، وخصصت له جوائز بأكثر من 56 مليون ريال.

وكشف حسن السوداني، أنه يعمل في قلص المطايا خلف الرحول والسير بها لمسافات طويله صباحاً ومساء في ميادين التدريب لأكثر من 10 سنوات، والهدف من مهنة القلص هو رفع لياقة الهجن وعسفها جيّداً لتكون مطيعة أثناء الركض والتوجيه الآلي، وأن وقوفة عند خط النهاية هو تشجيع وحماس منه لفوز مطايا العزبة كغيره من سائر المنتظرين، ويكشف محمد خان باكستاني الجنسية، أن رواتبهم تصل إلى 2000 ريال ويضاف لها أحياناً منح الفوز بما تجود به نفس المالك، إضافة للنسبة المتفق عليها عند البيع، وهذه النسبة معروفة عند أهل الهجن وعقد شفهي تحكمه الوعود.

ويرى آخرون أن حلاوة الفوز أو نسبة البيع يطرحها الملاّك قبل السباق من أجل تحفيز المضمّرين والقلايص لمضاعفة جهد المطايا.

وفي إحصائية غير رسميه عطفاً على أعداد المطايا المشاركة قد تصل إعداد القلايص أكثر من ألفي قالص تقريباً.

كان مهرجان ولى العهد الأمير محمد بن سلمان للهجن 2022 قد انطلق فى الثالث والعشرين من يوليو على ميدان الطائف للهجن، والذى يعد من أعرق ميادين الهجن فى المملكة والذى افتتح عام 1406هـ، ويعتبر وجهة رئيسية لملاك وعشاق الهجن وحاضن للموروث الأصيل.

على الصعيد ذاته يعد هذا السباق الأكبر حيث يمتد على مدى 44 يوماً من التنافس بين المشاركين من دول مختلفة خليجية وعالمية، جاء السباق على عدة فئات فى مرحلته التمهيدية وهى فئة المفاريد والحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول وشوط الماراثون، فيما جاءت المرحلة النهائية فى أشواطها على الفئات الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول وشوط رموز الحيل والزمول، هذه الأشواط تشكل فى مجموعها ما يقارب 591 شوطاً على مدار ال 44 يوماً.

من جانب آخر، تعد الجوائز المرصودة للمهرجان الأكبر فى قيمتها على مستوى الرياضات السعودية والتى قدرت بأكثر من 56 مليون ريال يتضمنها جائزة سيف ولى العهد والبالغة مليون ريال، فيما اختلفت مسافات الأشواط والتى تتراوح ما بين 2 و 6 كيلو مترات.

جدير بالذكر، أن لهذا المهرجان أثراً إيجابياً كبيرا على الجانبين الاقتصادى والسياحى والذى سيرفع من مستوى السياحة فى المنطقة نظير كثافة الحضور المتوقعة للمهرجان ما بين ملاك وجمهور محبين لهذا الإرث الكبير.