"عُمرة وخروف بتنزانيا".. صدقة على روح يوسف أشيك بائع فريسكا

الإسكندرية - فريق المحافظات

حرص عدد من المواطنين فى رسالة حب لقصة يوسف أشيك بائع فريسكا، الذى لقى مصرعه فى حادث مرورى على قيامهم بالتصدق على روحه، حيث قامت إحدى الفتيات بنشر صورة لها أثناء أدائها عمرة على روح يوسف عبد الراضى وكذلك قيام فريق عون لهم بدولة تنزانيا بالتصدق بذبح خروف صدقة عن روح بائع الفريسكا، والدعاء له داعين الله أن يتقبل منهم الصدقة على روحه.

كان سيطر الحزن على محافظة الإسكندرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر عقب وفاة يوسف راضى أشيك بائع فريسكا فى مصر، بعدما تعرض لحادث مرورى على طريق الساحل الشمالى لبيع الفريسكا هناك ليلقى ربه.

وتأتى التفاصيل الأخيرة فى حياة " يوسف"، أثناء تواجده فى سيارة رفقة صديقه على طريق العلمين بالساحل الشمالى اصطدمت بسيارة أخرى على الطريق تسببت فى انقلاب السيارة، وتم نقل يوسف وصديقه إلى مستشفى الحمام العام، ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى فى الحال نتيجة نزيف حاد لم يستطع الأطباء إيقاف النزيف.

وكان قد رزق يوسف بمولودته الصغرى "نيللى"، وكان يعمل ليلا ونهارا لكى يجد قوت يومه وسط تشجيع من زوجته وأسرته.

وتوفى الشاب يوسف السيد راضى 32 عاما، والشهير بأشيك بائع فريسكا بالإسكندرية على طريق العلمين فى حادث سيارة ولقى مصرعه فى الحال.

وكان يوسف يعمل فى مجال بيع الفريسكا منذ 18 عاما بعد وفاة والده فى منطقة أبو تلات بالإسكندرية، وحصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 فى إدارة الأعمال وعمل فى خدمة العملاء لفترة فى إحدى شركات المحمول حتى قرر أن يكون صاحب فكرة مختلفة لبيع الفريسكا.

يذكر أن يوسف السيد راضى يعمل بائع فريسكا بالإسكندرية وينتقل خلال شهور الصيف إلى إحدى قرى الساحل الشمالى لبيع الفريسكا، ولقب بأشيك بائع فريسكا لارتداء الملابس المهندمة خلال عمله.

وشيعت أسرة يوسف السيد راضى الشهير بـ بائع الفريسكا بالإسكندرية جثمانه من مسجد النهضة فى منطقة أبوقير بالإسكندرية، عقب صلاة الظهر فى منطقة المعمورة وسط حضور أعداد كبيرة خلال تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة بمنطقة أبو قير.



بائع الفريسكا (1)



بائع الفريسكا (2)



بائع الفريسكا (3)



ذبح خروف على روح أشيك بائع فريسكا (1)



ذبح خروف على روح أشيك بائع فريسكا (2)



صدقة على روح بائع الفريسكا