عميد أسنان القاهرة: تقديم 60 ألف خدمة صحية وعلاجية وعمليات جراحية خلال 3 أشهر

كتب ـ محمد صبحى

أعلن الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة ، رئيس مجلس إدارة المستشفى، أن إجمالي الخدمات الصحية والعلاجية والعمليات الجراحية المقدمة خلال 3 أشهر تخطت 60 ألف خدمة لحوالي 55 ألف مواطن بالمجان، في مجالات علاج اللثة والجذور والأعصاب والجراحات والحشو والتركيبات الثابتة والمتحركة، وذلك في إطار توجيهات مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، بضرورة القضاء على قوائم الانتظار والتوسع في تقديم كافة الخدمات الصحية للمرضى.

وأضاف عبدالحكم فى بيان اليوم، أن مستشفى الأطفال أجرت 265 عملية جراحية، مؤكدا العمل على إنهاء عمليات قوائم ذووي الاحتياجات الخاصة من الأطفال وذلك باتخاذ عدة إجراءات إدارية أبرزها زيادة عدد الأطباء المتخصصين ورفع كفاءة وزيادة غرف العمليات وإصلاح الأعطال الفنية والصيانة.

وقال إنه تردد على الطوارئ خلال شهر أبريل 1585 مواطنا و2248 مواطنا بينهم 677 حادثة، خلال شهر مايو بعد العمل 6 أيام أسبوعيا بدلا من ثلاثة أيام فقط، على تقدم كافة الخدمات الصحية والعلاجية يوم الجمعة بمستشفى الطوارئ والاستقبال.

وأوضح عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، أن الاستقبال استقبل 14380 مواطنا خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن انتظام العمليات سواء بالتخدير الكلى أو الجزئي أو المهدئ العام.

وشدد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين المرضى حفاظا على سلامتهم، مع توفير المستلزمات الطبية الوقائية اللازمة للأطباء والتمريض والموظفين.

وأشار إلى تطوير وحدة مكافحة العدوى بالعيادات والمستشفى بما يتلائم مع الظروف الصحية العالمية، تحقيقًا لراحة المريض وتمكين الأطقم الطبية من تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم.